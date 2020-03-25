Garry Rodrigues'ten Terim ve Albayrak'a mesaj! - Son Dakika
Son Dakika Spor Garry Rodrigues'ten Terim ve Albayrak'a mesaj! - Son Dakika Spor

Garry Rodrigues'ten Terim ve Albayrak'a mesaj!

7 saat önce

Corona virüs testi pozitif çıkan ve tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini ileten Garry Rodrigues, "Fatih hoca, Abdurrahim başkana ve şifa bekleyen herkese tez zamanda şifalar dilerim.

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Corona virüs testi pozitif çıkan ve tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini ileten Garry Rodrigues, "Fatih hoca, Abdurrahim başkana ve şifa bekleyen herkese tez zamanda şifalar dilerim. Umuyorum bu zor zamanların üstesinden tüm dünya hep birlikte geleceğiz. Lütfen yetkilileri dinleyin ve evden ayrılmayın." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:26 

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