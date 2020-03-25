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Garry Rodrigues'ten Terim ve Albayrak'a mesaj!
7 saat önce
Corona virüs testi pozitif çıkan ve tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini ileten Garry Rodrigues, "Fatih hoca, Abdurrahim başkana ve şifa bekleyen herkese tez zamanda şifalar dilerim.
Corona virüs testi pozitif çıkan ve tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini ileten Garry Rodrigues, "Fatih hoca, Abdurrahim başkana ve şifa bekleyen herkese tez zamanda şifalar dilerim. Umuyorum bu zor zamanların üstesinden tüm dünya hep birlikte geleceğiz. Lütfen yetkilileri dinleyin ve evden ayrılmayın." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:26
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