Garry Rodrigues'ten Terim ve Albayrak'a mesaj!

Corona virüs testi pozitif çıkan ve tedavi altında olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini ileten Garry Rodrigues, "Fatih hoca, Abdurrahim başkana ve şifa bekleyen herkese tez zamanda şifalar dilerim. Umuyorum bu zor zamanların üstesinden tüm dünya hep birlikte geleceğiz. Lütfen yetkilileri dinleyin ve evden ayrılmayın." ifadelerini kullandı.