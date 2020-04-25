Garry Rodrigues yönetime resti çekti! Dönmek istemiyor... - Son Dakika
Son Dakika Spor Garry Rodrigues yönetime resti çekti! Dönmek istemiyor... - Son Dakika Spor

Garry Rodrigues yönetime resti çekti! Dönmek istemiyor...

6 saat önce

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ittihad Cidde'den kiraladığı Garry Rodrigues, geleceğine ilişkin son kararı verdi.

Garry Rodrigues yönetime resti çekti! Dönmek istemiyor..., System.String[]

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ittihad Cidde'den kiraladığı Garry Rodrigues, geleceğine ilişkin son kararı verdi.


Albawabhnews.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;


"Suudi kaynaklar, Anmar Al-Haili başkanlığındaki Al-Ittihad Cidde yönetim kurulunun aldığı haberi iletti. Buna göre önümüzdeki yaz transfer döneminde Garry Rodrigues, takıma geri dönmek istemiyor.


Al-İttihad, bu sezon başında oyuncusunu Fenerbahçe'ye kiralamayı kabul etmişti. Öte yandan Rodrigues, daha önce Galatasaray'da oynamış ve Arabistan kulübü, oyuncuyu 4 yıllığına kadrosuna katmayı başarmıştı.


Rodrigues, bu sezon Türkiye'de, Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıktı ve 3 gol 6 asist yaptı. Al Hilal, Suudi Ligi'nde 23 puanla 13. sırada bulunuyor."


Fenerbahçe, sezon başında Garry Rodrigues'in yıllığı 2 milyon eurodan 2 yıllığına kiralamıştı. (Fotomaç)

Garry Rodrigues, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 06:56 

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