Garson, çalıştığı restoranda ölü bulundu - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, restoranda garson olarak çalışan Eyüp Katmaz (26), iş yerinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Manavgat'ın Sorgun Bulvarı'ndaki restorana saat 11.30 sıralarında gelen çalışanlar, iş arkadaşları Eyüp Katmaz'ı mutfak kısmında, yerde hareketsiz yatarken buldu. Çalışanların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Katmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin boşalttığı restoranda yapılan incelemenin ardından Katmaz'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde, çok sayıda boş içki şişesi bulunduğu belirtildi.Eyüp Katmaz'ın, eşinden ayrı yaşadığı ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.