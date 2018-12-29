Garson, Halı Saha Maçının Ardından Öldü
12 dakika önce
MUĞLA'da halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan garson Özgür Çalışır (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
MUĞLA'da halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra rahatsızlanan garson Özgür Çalışır (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çalışır'ın kalp krizinden öldüğü belirlendi.
Olay, bugün akşam saatlerinde Muğla
'nın Ula
ilçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynayan evli ve 1 çocuk babası Özgür Çalışır, maçın bitiminden bir süre sonra rahatsızlandı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Çalışır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Menteşe
ilçesinde bir kafeteryada garson olarak çalıştığı öğrenilen Özgür Çalışır'ın kalp krizinden öldüğü belirlendi. Çalışır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:56 Kaynak: DHA
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