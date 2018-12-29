Garson, Halı Saha Maçının Ardından Öldü

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Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü

Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti