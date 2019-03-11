Son Dakika Haberleri: Garson Kendini Astı

Garson Kendini Astı

8 dakika önce

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde garsonluk yapan Erdi S.(28), evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Garson Kendini Astı, System.String[]
DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde garsonluk yapan Erdi S.(28), evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Barbaros Mahallesi 505 Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Erdi S., bugün saat 07.00'de uyandırmak için odasına giren anne Pakize S. tarafından iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdi S.'nin öldüğü tespit edildi. Erdi S.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir dinlenme tesisinde garsonluk yapan Erdi S.'nin psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi. Polis olayla ilgili soruşruma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:18 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim'de Ezanı Islıkladığı İddia Edilene de Tepki Gösterene de Biber Gazı Sıkıldı Ezanın Islıklandığı İddialarının Ardından Bir Grup, Tekbir Getirerek Taksim'de Yürüdü

Baltayla Vapurda Panik Yaratan Şahıs Serbest Bırakıldı Opera Sanatçısı, "Bu Gezegende İyi Yaşayın" Notunu Paylaştıktan Sonra İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 11:26:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Garson Kendini Astı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]