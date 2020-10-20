Garson olarak başladığı iş hayatında patron oldu - Son Dakika

Garson olarak başladığı iş hayatında patron oldu

20.10.2020 07:46
Garson olarak başladığı iş hayatında patron oldu, System.String[]

DÜZCE'de, 30 yıl garsonluk yapan Sezgin Aktaş (46), geçen yıl kiraladığı alana inşaatlardan artan malzemelerle butik otel ve kır bahçesi yaptı.

DÜZCE'de, 30 yıl garsonluk yapan Sezgin Aktaş (46), geçen yıl kiraladığı alana inşaatlardan artan malzemelerle butik otel ve kır bahçesi yaptı. 10 kişiye istihdam sağlayan Aktaş, hedefinin oteli büyüterek 50 kişiye istihdam sağlamak olduğunu söyledi.

Düzce'de, 15 yaşından itibaren kahvehanelerde garsonluk yapmaya başlayan Sezgin Aktaş, daha sonra restoranlarda şef garson olarak çalıştı. Kendi işini kurmayı hedefleyen Aktaş, bu hayalini atık malzemeleri toplayarak gerçekleştirdi. Konuralp Mahallesi'nde kiraladığı bir arazinin üzerine yıkılan binalardan topladığı tuğlalar, sel sularının getirdiği taşlar, atık paletler, binalardan sökülen ahşap pencere kasaları ve kapılarla 6 odalı butik otel ile kır bahçesi kurdu. Aktaş açtığı otelde 10 kişiye de iş imkanı sağladı.

'EN BÜYÜK HAYALİMDİ'Patronluğa uzanan yolu anlatan Sezgin Aktaş, "1989 yılında garsonlukla başladım. Oradan düğünlere, ekstralara giderek, çeşitli lokantalarda çalışarak, restoranlarda çalışarak buralara geldik. Bir dönem şef garsonluk ve daha sonrasında patronluk geldi. En büyük hayalimdi" dedi.OTELİN YÜZDE 80'Nİ ATIK MALZEMELERDEN YAPILDI Otelin yüzde 80'inini atık malzemelerden yaptığını ifade eden Aktaş, "Tamamen atık malzemelerden oteli oluşturduk. Yıkılan binalardan tuğlaları topladık, selin taşıdığı taşları bulduk, hepsini getirip mekanımıza koyduk. Yıkılan evlerden ahşap keresteleri aldık. Onları elden geçirdik. Müteahhitlerin kullanmadığı mermerleri getirdik yer döşemesini yaptık. Tamamen atık malzemeleri kullandık. Yüzde 80'ini atık malzemelerden oluşturduk" diye konuştu.OTELİ BÜYÜTMEK İSTİYOR

6 odalı bir otel yaptıklarını belirten Aktaş, "Şu ana kadar 6 oda yaptık. Ama hedefimiz 21 oda. Mevcutta 10 kişiyle çalışıyoruz. Öncelikli hedefim daha büyük bir yer alıp daha büyük bir otel kurmak. Düzce'ye daha da faydalı olmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. 30 ve 50 arasında istihdam hedefliyorum. Öncelikle işçilerimle arkadaşım. Hep birlikte bunu başardık. Bundan sonra da böyle devam edecek. Ben patronluk yapmıyorum sadece hizmeti hedefliyoruz" dedi.


Garson olarak başladığı iş hayatında patron oldu
Garson olarak başladığı iş hayatında patron oldu
Garson olarak başladığı iş hayatında patron oldu
Garson olarak başladığı iş hayatında patron oldu
Garson olarak başladığı iş hayatında patron oldu
Garson olarak başladığı iş hayatında patron oldu
Garson olarak başladığı iş hayatında patron oldu
Garson olarak başladığı iş hayatında patron oldu

Konuralp, İstihdam, Düzce, Otel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Garson olarak başladığı iş hayatında patron oldu - Son Dakika

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