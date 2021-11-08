Garson, otobüs beklediği durakta kurşunların hedefi oldu - Son Dakika

Ankara'da ikamet eden 46 yaşındaki Efrayim Babadağ isimli vatandaş, işe gitmek için otobüs beklediği sırada esrarengiz bir cinayete kurban gitti. Babadağ'ı kim veya kimlerin öldürdüğünün belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

DURAKTA BEKLİYORDU

Öğlen saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesi Dereboyu Caddesi'nde Efrayim Babadağ, işe gitmek üzere otobüs durağına doğru yola çıktı. Durağa varmadan önce bakkala uğrayıp alışveriş yapan Babadağ, garson olarak çalıştığı lokantaya gitmek için otobüs beklemeye başladı. Bu esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

MERMİLER BAŞINA VE GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Şahıs, Babadağ'ı hedef alarak 3 el ateş etti. 2 çocuk babası Babadağ, başına ve göğsüne isabet eden mermiler sonucu hayatını kaybetti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak olayı soruşturmayı başladı. Cinayet zanlısının kaçtığı rota üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

"MOTORCULAR KONTAK KAPATTI SANDIK"

Efrayim Babadağ'ın öldürülmeden önce alışveriş yaptığı bakkalın sahibi Haydar Yıldız, "Sabah geldi. Sigarasını aldı maktul. Sonra karşıya geçti, vurdular. Gürültüye dışarı çıktık dükkandan. En son sigarasını aldı. Otobüse binip işe gidecekti. Bir alt sokakta oturuyor, komşumuz. Silah sesi duyduk ama motorcular kontak kapattı sandık. Ondan sonra adam öldü dediler" dedi.