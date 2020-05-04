Garson şair Başkan Özdemir'e kitabını hediye etti - Son Dakika

Havza ilçesinde geçimini garsonluk yaparak sağlayan ve şiir kitabı yazan Hasan Karabut, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ederek kitabını hediye etti.

Havza Belediye Başkanı Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette Hasan Karabut bir süre Başkan Özdemir ile sohbet ederek şiir kitabı hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, Karabut'u tebrik ederek, "İlçemizde yetişen şair, yazar ve kültür adamlarının ortaya koymuş oldukları eser ve çalışmalar Havza için önemli. Bu kapsamda şair ve yazarlarımızın her zaman yanındayız." dedi.

Hasan Karabut okulu çok sevmesine rağmen ailevi ve maddi nedenleri ile okuyamadığını ifade ederek, "Ailenin en büyük çocuğu idim. Okutamadılar. Çalışırken bir taraftan da okudum. Orta, lise ve üniversiteyi dışarıdan bitirdim." dedi.

Ziyaretin sonunda Karabut 162 şiirden oluşan AB'-I Çeşmi isimli kitabını Havza Belediye Başkanı Özdemir'e hediye etti.