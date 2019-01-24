Garson'un A4 Kodu ile Fişlediği Komiser Yardımcısına 7 Buçuk Yıl Hapis

Kayseri'de, FETÖ'cü garson kod adlı gizli tanığın verdiği bilgilerde emniyet mahrem yapılanmasında yer alan ve 'A4' kodu ile fişlenen eski eski komiser yardımcısına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de, FETÖ'cü garson kod adlı gizli tanığın verdiği bilgilerde emniyet mahrem yapılanmasında yer alan ve 'A4' kodu ile fişlenen eski eski komiser yardımcısına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde veri toplayıcı olarak görev almış, topladığı verileri sayman olarak işleyen 'Garson' kod isimli gizli tanık 18 Nisan 2017 günü Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na 2 SD kart ve 1 telefon teslim etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda SD kart içerisinde çıkan liste kapsamında örgütün yaptığı fişleme çerçevesinde bazı kodlar kullanıldığını tespit etti. Bu tespit kapsamında eski komiser yardımcısı O.T.'nin 'A4' kodu ile fişlendiği tespit edildi.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık O.T. ile avukatı hazır bulundu.



Fişleme kapsamında örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı üst seviyede olan kişiyi ifade eden "A4" kodu ile fişlenen tutuksuz sanık O.T., "Bu örgütle kesinlikle hiçbir alakam yok, beni bu örgüte çekmeye çalıştılar. İtirafçı olan bir kişi Kayseri'de 40 kişinin ismini vermiş, belli ki o kişi örgütte sorumluymuş. Beni de kazanmaya çalışıyorlardı. Bir sohbette sadaka olarak 5 TL verdim" dedi.



Sanığın avukatı da fişleme çerçevesinde 'Garson' kod isimli gizli tanığın başka davalarda o liste ile oynadığını söylediğini ve garsonun eklemeler yaptığına dair ifadeler verdiğini basından okuduğunu söyledi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık O.T.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine, cezanın kesinleşinceye kadar sanığın adli kontrol şartının devamına karar verdi.



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Aynı mahkemede başka dosyada örgüt imamlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıyla irtibat kurması ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit telefon hatlarından görüşme yaptığı tespit edilen ve tutuklu yargılanan eski astsubay İ.Ş.'ye mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ

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