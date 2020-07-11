Garsonlar, buldukları parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Garsonlar, buldukları parayı sahibine teslim etti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, belediyeye ait kafeteryada çalışan garsonlar, içinde 2 bin 500 TL olan cüzdanı bularak sahibine teslim etti.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, belediyeye ait kafeteryada çalışan garsonlar, içinde 2 bin 500 TL olan cüzdanı bularak sahibine teslim etti.

Belediyeye ait bir kafeterya çalışan garsonlar Mert Çelik ve Ümit Çelik, 9 Temmuz Perşembe günü yerde bir cüzdan gördü. Personel, cüzdanı alarak işletme sorumlusu Kenan Balcı'ya teslim etti. Balcı da cüzdanın içindeki kimlik bilgilerini soruşturarak sahibine ulaştı. Fevzi Kara'ya ait olan cüzdan içindeki parayla birlikte teslim edildi.

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'İNSANLIK GÖREVİ'

Yaptıkları hareketin insanlık görevi olduğunu belirten Balcı, "Cuma akşamı kafeteryayı kapatmaya hazırlandığımız sırada bir personelimiz yerde cüzdanı buldu. Cüzdanın içerisine bakarak, sahibi olan kişiye ulaştık. İçerisinde 2 bin 500 TL ile kimlik ve kredi kartı vardı" dedi.

YEMEKTE AĞIRLAYACAK

Cüzdan sahibi Fevzi Kara da, çalışanlarla gurur duyduğunu belirterek, "O akşam ailem ve dostlarımla birlikte Kültürpark'a gittik. Güzel vakit geçirdikten sonra hesap ödeyecektik. Arkadaşıma hesabı benim ödeyeceğim konusunda ısrar ederken, o hesabı ödemişti. O sırada cüzdanımı cebime koyayım derken yere düşürmüşüm. Daha sonra çalışanlar beni arayıp cüzdanımın düşürdüğümü, gelip teslim almamı istediler. Gençlerle gurur duydum. Böyle insanların olması daha da güzel. Kendilerine bu davranışlarından dolayı bir miktar para vererek ödüllendirecektim ancak onuruyla oynadığımı sanmasınlar diye onları yemekte ağırlamaya karar verdim. Koronavirüs salgınının hafiflediği süreçte kendilerini yemekte ağırlayacağım" diye konuştu.


Kenan Balcı, İncirliova, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 20:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Garsonlar, buldukları parayı sahibine teslim etti - Son Dakika
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