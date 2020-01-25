Garsonlara hijyen eğitimi - Son Dakika

Edirne kent merkezinde faaliyet gösteren lokanta ve kafeteryalardaki garsonlara yönelik kişisel hijyen ve işyeri hijyeni konusunda eğitim verdi.



Edirne Belediyesi Sağlık İşleri Birimi ve İşyeri Denetim Birimi tarafından kentte faaliyet gösteren lokanta ve kafeteryalardaki garsonlara yönelik kişisel ve iş yeri hijyeni konusunda eğitim verdi. Edirne Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde konuşan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi olarak hijyen konusunu çok önemsediklerini ve bu konuda çeşitli eğitimler vererek, esnafı ve çalışanları bilgilendirdiklerini söyledi.



Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Eski Başkanı Emin İnağ, "Diğer illere baktığımızda Edirne'de problem yok denecek kadar az. Esnafımızın kendi diyaloğu da belediye ile iyidir. Bu tür etkinliklerinden dolayı Belediye Başkanı Recep Gürkan'a ve Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'na çok teşekkür ederim" diye konuştu.



Daha sonra Edirne Belediyesi Sağlık İşleri Birimi'nden Hemşire İnci Özer ile İş Yeri Denedim Biriminden Gıda Mühendisleri Zeynep Demir, Ferhat Şahin ve Elif Atacan kişisel hijyen ve işyeri hijyeni konusunda katılımcılara önemli bilgiler verdi. - EDİRNE