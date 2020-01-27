Garsonların bahşiş kutusunu çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

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Garsonların bahşiş kutusunu çalan hırsız tutuklandı
6 saat önce
Nevşehir'in Avanos ilçesinde restorandan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Nevşehir'in Avanos ilçesinde restorandan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir restoranın yazar kasasından 500 lira ile garsonlara ait bahşiş kutusunun çalınması üzerine soruşturma başlattı.
İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler zanlı A.Ç'yi gözaltına aldı.
Sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtilen A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
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