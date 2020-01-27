Garsonların bahşiş kutusunu çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Garsonların bahşiş kutusunu çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

Garsonların bahşiş kutusunu çalan hırsız tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir'in Avanos ilçesinde restorandan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Garsonların bahşiş kutusunu çalan hırsız tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'in Avanos ilçesinde restorandan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir restoranın yazar kasasından 500 lira ile garsonlara ait bahşiş kutusunun çalınması üzerine soruşturma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler zanlı A.Ç'yi gözaltına aldı.

Sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtilen A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Avanos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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