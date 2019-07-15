Garsonu öldüren gence müebbet hapis
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Garsonu öldüren gence müebbet hapisBURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir restoranda çalışan garsonu bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına mahkum edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:44 Kaynak: İHA
Garsonu öldüren gence müebbet hapis
BURSA - Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde bir restoranda çalışan garsonu bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına mahkum edildi.
Olay Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Orhan Çinko (19), mahallede dolaşırken bir fastfood yemek şirketinde garson olarak çalışan Muhammet Bal ile tartışmaya başladı. Orhan Çinko, tartıştığı Bal'ı göğsünden ve sırtından bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Bal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çinko ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Orhan Çinko hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten adam öldürmek suçundan açılan davada sona gelindi. Önceki duruşmalarda kimseyi öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını, yaşananları hatırlamadığını ve akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Adli tıp raporlarında sanık Çinko'nun akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Mahkeme heyeti raporların ardından sanık hakkında kararını verdi. Çinko kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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