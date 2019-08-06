Son Dakika Haberleri: Garsonun elindeki tepsiyi deviren martı, yiyecekleri yedi
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Garsonun elindeki tepsiyi deviren martı, yiyecekleri yedi

1 saat önce

SİNOP'ta sahil kıyısındaki restoranda garsonun servis tepsisine temas eden martı, yiyeceklerin yere düşmesine neden oldu.

Garsonun elindeki tepsiyi deviren martı, yiyecekleri yedi, System.String[]
SİNOP'ta sahil kıyısındaki restoranda garsonun servis tepsisine temas eden martı, yiyeceklerin yere düşmesine neden oldu. Martı, düşen yiyecekleri yedi.
Kentte, sahil kıyısında bulunan bir kafe ve restoranda müşterilerine yemek ve içecek servisi yapan garson, bir anda elinde taşıdığı tepsiye martının konmasıyla şaşkınlık yaşadı. Tepsiyi deviren martı, düşen yiyecekleri de yedi. Müşteriler de martı ile yiyeceklerini paylaştı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:56 Kaynak: DHA
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