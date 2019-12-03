Son Dakika Haberleri: Garsonun oltasına 5 kiloluk levrek takıldı
Son Dakika Güncel Garsonun oltasına 5 kiloluk levrek takıldı - Son Dakika

Garsonun oltasına 5 kiloluk levrek takıldı

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çay bahçesinde çalışan Cüneyt Gönül (26), oltayla 5 kiloluk levrek yakaladı.

Garsonun oltasına 5 kiloluk levrek takıldı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çay bahçesinde çalışan Cüneyt Gönül (26), oltayla 5 kiloluk levrek yakaladı. Gönül, levreği 500 TL'ye restorana sattı.

Edremit'in turistik Akçay Mahallesi kordonunda bulunan çay bahçesinde garsonluk yapan Cüneyt Gönül, mesai başlamadan önce balık tutmak için deniz kenarına geldi. Oltasını sallayan Gönül, 5 kiloluk levrek yakaladı. Oltanın kırılacak gibi olduğunu anlatan Gönül, "Boş zamanlarımda vakit geçirmek için olta atıyorum. Saat 10.00'da mesaim başlayacaktı. Saat 09.30 sıralarında oltam kırılacak gibi büküldü. Yanımdaki arkadaşlara da söyledim ve yaklaşık yarım saatte balığı kıyıya çektim. Gelen balığa kendim de inanamadım. Hemen restorana götürdüm, 500 TL verdiler. Benim için unutmayacağım bir hatıra oldu" dedi.


- Balıkesir
Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:58 Kaynak: DHA
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