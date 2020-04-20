Dürüst olacağım, ve şimdi söyleyeceklerim sizi şaşırtabilir, ben doğal bir golcü değilim.

Gary Lineker veya Ruud van Nistelrooy değilim. Hiçbir zaman onlar gibi olmadım. Manchester United ve İngiltere ile birçok gol rekoru kırdım ve bundan gurur duyuyorum ancak şunu söylemeliyim ki benden daha iyi 9 numaralar vardı.

Peki, doğal bir golcü olmadan bu rekorları nasıl kırdım? Zaman ile… Manchester United'da 13, milli takımda 15 yıl oynadım. Geriye dönüp baktığımda daha fazla gol atmalıydım diye düşünüyorum.Bence Harry Kane'in benim rekorlarımı kırması çok uzun sürmeyecek.

Oyunu kazanmayı, gol atmayı her zaman sevdim ama bu oyunun tamamını bireysellikten çok daha fazla seviyorum. Xavi ve Paul Scholes’un bütün savunma hattını aşıp gol hazırlayan paslarını izlemeyi gol atmaktan daha fazla seviyorum. Mesela en sevdiklerimden biri Robin van Persie’nin Aston Villa maçında yaptıklarıydıı.