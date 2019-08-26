Gary Medel bugün gidiyor! 1,5 milyon Euro'ya...

Serie A ekiplerinden Bologna ile görüşen siyah beyazlı ekip 2.5 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklarda 1.5 milyona razı oldu ve anlaşma sağlandı. İki taraf arasındaki pürüzlerin giderilmesinin ardından Şilili futbolcunun bugün Beşiktaş'la yollarını ayırması bekleniyor. Medel Beşiktaş'ta yıllık 2.3 milyon Euro kazanıyordu. Ağustos 2017'de Inter'den alınan tecrübeli oyuncunun Beşiktaş'la mevcut sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de sona eriyor



KANATLAR ONLARA EMANET



Quaresma ve Lens'i gözden çıkaran Beşiktaş'ta bu sezon iki yıldızın halefleri Boyd ve Nkoudou olacak... Takıma çabuk uyum sağlayan iki yeni transferden beklenti büyük. Bununla beraber transfer olana kadar Lens de forma şansı bulacak.



Ricardo Quaresma'yla yolları ayırma kararı alan, yüksek maliyetli Jeremain Lens'i de elden çıkarmaya çalışan Beşiktaş, 2019-2020 sezonunda kanatları iki yeni transferi, Tyler Boyd ve Georges-Kévin Nkoudou'ya emanet edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı son Göztepe maçında kanatlarda Boyd ve Lens'le başlarken, ilerleyen bölümde Boyd'u çıkarıp yerine Nkoudou'yu almış, Fransız futbolcu iki kanatta da değişimli oynamıştı. Hem Boyd hem de Nkoudou'nun takıma çabuk uyum sağlaması teknik heyeti memnun ederken, siyah beyazlı yönetim bu iki oyuncudan çok şey bekliyor. Göztepe maçında beğeni toplayan Lens'le ilgili sıkıntı ise sözleşmesinin uzun ve yüksek maliyetli olması...



Hollandalı oyuncu için PSV ve Feyenoord ile temaslar sürse de futbolcunun talepleri nedeniyle henüz sonuç alınmadı. Eğer Lens hafta içi gitmezse, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de çıkabilir, transfer olursa ise Avcı, Nkoudou-Boys ikilisiyle başlayacak