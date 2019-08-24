Son Dakika Haberleri: Gary medel'in yeni rotası italya
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Gary medel'in yeni rotası italya

1 saat önce

Beşiktaş, Ricardo Quaresma'dan sonra Gary Medel ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş, Ricardo Quaresma'dan sonra Gary Medel ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibi Bologna'nın Medel için Beşiktaş ile resmi görüşmelerde bulunduğu ve iki takım arasındaki pazarlıkların tamamlanma aşamasında olduğu öğrenildi. Ancak bu transferin Beşiktaş'ın yapmayı düşündüğü 6 numara transferini de bekleyebileceği gelen haberler arasında. Siyah beyazlılar 6 numara için görüştüğü isimlerden biri ile anlaşma sağlaması durumunda Medel, İtalya'nın yolunu tutacak.

Bu arada Quaresma ve Medel'in ardından Jeremain Lens ile yolların ayrılması bekleniyor. Boyd ve N'Koudou ile iki kanat transferi yapan Beşiktaş, Lens ile de yolları ayırırsa son hafta bir kanat transferi daha gerçekleşecek.

Görünen o ki Beşiktaş için son dört sezonda olduğu gibi bu sezon da transferin son haftası oldukça hareketli geçecek.

Ricardo Quaresma, Gary Medel, Beşiktaş, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:43 Kaynak: DHA
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