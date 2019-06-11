Son Dakika Haberleri: Garzan Ovası'nda buğday hasadı başladı
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Garzan Ovası'nda buğday hasadı başladı

8 saat önce

Siirt'in en büyük tarım arazilerine sahip Kurtalan ilçesinde buğday hasadına başlandı.

Garzan Ovası'nda buğday hasadı başladı, System.String[]
Siirt'in en büyük tarım arazilerine sahip Kurtalan ilçesinde buğday hasadına başlandı.

Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat yaptığı açıklamada, Garzan Ovası'nda yetişen buğdayın hasat edilmeye başlandığını belirterek, "Aşırı yağışlar nedeniyle verim düşük kaldı. Bu yıl rekoltenin yüzde 20-25 civarında düşük olmasını bekliyoruz. Bu yılki rekoltemizin 100 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.
Çiftçilerden Erdal Özlük ise buğday hasadının bu yıl biraz erken başladığını belirterek, verimin beklentilerini karşılamadığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:49 Kaynak: AA
Siirt, Kurtalan, Güncel
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