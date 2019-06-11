Garzan Ovası'nda buğday hasadı başladı
8 saat önce
Siirt'in en büyük tarım arazilerine sahip Kurtalan ilçesinde buğday hasadına başlandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:49 Kaynak: AA
'in en büyük tarım arazilerine sahip Kurtalan
ilçesinde buğday hasadına başlandı.
Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat yaptığı açıklamada, Garzan Ovası'nda yetişen buğdayın hasat edilmeye başlandığını belirterek, "Aşırı yağışlar nedeniyle verim düşük kaldı. Bu yıl rekoltenin yüzde 20-25 civarında düşük olmasını bekliyoruz. Bu yılki rekoltemizin 100 bin ton olarak gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.
Çiftçilerden Erdal Özlük ise buğday hasadının bu yıl biraz erken başladığını belirterek, verimin beklentilerini karşılamadığını kaydetti.
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