Garzan Ovası'nda buğday hasadı halaylarla başladı - Son Dakika
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Garzan Ovası'nda buğday hasadı halaylarla başladı

25.06.2022 12:59
Garzan Ovası'nda buğday hasadı halaylarla başladı

Siirt'te halaylar eşliğinde hasadına başlanan, 305 bin dekarda yetiştirilen buğdaydan 125 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Siirt'te halaylar eşliğinde hasadına başlanan, 305 bin dekarda yetiştirilen buğdaydan 125 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

İlin önemli hububat üretim merkezlerinden Garzan Ovası'nda, Buğday Hasat Günü etkinliği düzenlendi.

Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, başakların olgunlaşma durumuna göre tarlalara giren biçerdöverlerle ilk hasat başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı konuşmada, buğday ve mercimekte son yılların en verimli dönemini yaşadıklarını söyledi.

Hasadın 15 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirten Demirhan, "Yaklaşık 305 bin dekar buğday ekim alanından 125 bin tonu aşkın rekolte bekliyoruz." dedi.

Siirt'te 550 bin dekar hububat ve bakliyat ekim alanında 140 bin ton hububat üretimi yapıldığını anlatan Demirhan, şunları kaydetti:

"25 bin tonun üzerinde bakliyat üretimiyle Türkiye'de önemli noktadayız. İl genelinde kırmızı mercimek hasadımızı tamamladık. Ağırlıklı ekimin yapıldığı Kurtalan ve merkez ilçede arpa hasadının sonuna yaklaşmaktayız. 2021 üretim yılının kurak geçmesi ile dekardan 150 kilogram civarında verim olmuştu. Bu yıl olumlu iklim koşullarıyla dekardan buğdayda 350-450 kilogram, arpada 300-350 kilogram civarında verim beklenmektedir."

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında ekim sezonunda bin dekar alanda yüzde 75 hibeli 23 bin kilogram sertifikalı buğday tohumunun dağıtıldığını aktaran Demirhan, desteklemelerin devam edeceğini bildirdi.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat da son 20 yılın en yüksek rekoltesini beklediklerine işaret etti.

Mercimek gibi buğday üretiminde de çiftçinin yüzünün güldüğünü dile getiren Günbat, "Geçen yıl çok zorlu bir sezon geçirdik. Kuraklıktan dolayı çoğu çiftçimiz zarara uğradı. Ama çok şükür bu yıl çok verimli, bereketli bir dönem geçirdik. Hem mercimekte beklediğimiz rekolteyi aldık hem de buğdayda iyi rekolte beklentimiz var. Hasadın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Çiftçilerden Gazanfer Toprak da bereketli hasatla yüzlerinin güldüğünü belirterek, "Bu yıl rekoltemiz çok iyi. İnşallah her sene böyle güzel verim alırız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Garzan Ovası'nda buğday hasadı halaylarla başladı - Son Dakika

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