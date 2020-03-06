Gasbedildiğini söyleyen taksicinin parayı bahiste kaybettiği ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gasbedildiğini söyleyen taksicinin parayı bahiste kaybettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Gasbedildiğini söyleyen taksicinin parayı bahiste kaybettiği ortaya çıktı

6 saat önce

Sultangazi'de gasbedildiği şikayetiyle polise başvuran taksicinin, yalan beyanda bulunduğu belirlendi.

Gasbedildiğini söyleyen taksicinin parayı bahiste kaybettiği ortaya çıktı, System.String[]

Sultangazi'de gasbedildiği şikayetiyle polise başvuran taksicinin, yalan beyanda bulunduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 5 Mart'ta gece saatlerinde taksi şoförü Yalçın G. (32), bıçaklı iki kişi tarafından gasbedildiğini iddia ederek, polise başvurdu.

Dolapdere'den aracına binen iki kişinin, Sultangazi'ye geldiklerinde kendisini bıçakla tehdit ettiğini ve 600 lirasını aldıktan sonra kaçtığını belirten şoförün ifadesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

GPRS kayıtlarını ve güvenlik kameralarını kontrol eden ekipler, taksicinin gasbedildiğini iddia ettiği güzergahtan hiç geçmediğini ve aracına müşteri almadığını tespit etti.

Bunun üzerine yeniden ifadesine başvurulan Yalçın G'nin, söz konusu parayı bahiste kaybettiğini bu nedenle yalan beyanda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Hakkında, "suç uydurma" suçundan işlem yapılan Yalçın G, serbest bırakıldı.

Sultangazi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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