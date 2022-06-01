Gasbedilince şikayetçi oldu, kendisi de tutuklandı - Son Dakika
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Gasbedilince şikayetçi oldu, kendisi de tutuklandı

01.06.2022 17:53
Gasbedilince şikayetçi oldu, kendisi de tutuklandı

DÜZCE'de K.B., bir hafta önce kendisine uyku ilacı vererek para ve altınlarını çalan Ü.A.'nın silah zoruyla 4 bin 700 lirasını gasbetti.

DÜZCE'de K.B., bir hafta önce kendisine uyku ilacı vererek para ve altınlarını çalan Ü.A.'nın silah zoruyla 4 bin 700 lirasını gasbetti. Polis tarafından gözaltına alınan her 2 şüpheli tutuklanırken, K.B.'nin yanında bulunan 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Düzce kent merkezine bağlı Doğanlı köyünde yaşayan Ü.A., dün polisi arayarak İstanbul'dan gelen 4 kişinin 4 bin 700 lira parasını silah zoruyla gasbettilerini iddia etti. Harekete geçen polis ekipleri, TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinde aracı durdurarak K.B., Y.D., A.Z. ve K.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada 22 sahte tam altın, 7 sahte bileklik, 1 kulplu sahte çeyrek altın ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin, 'Uyuşturucu madde kullanmak ve yer temini sağlamak' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Polisin yaptığı araştırmada Ü.A.'nın bir hafta önce İstanbul'da şüphelilerden K.B.'ye uyku ilacı vererek uyutup, altın ve paralarını çaldığı belirlendi. Bunun üzerine Ü.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ü.A. ve K.B. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Doğanlı, Polis, Düzce, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gasbedilince şikayetçi oldu, kendisi de tutuklandı - Son Dakika


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