Gasbetmek istediği kişiyi önce yumruklayarak bayılttı, sonra neyi var neyi yok çaldı! - Son Dakika
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Gasbetmek istediği kişiyi önce yumruklayarak bayılttı, sonra neyi var neyi yok çaldı!

20.07.2022 13:31

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yolda yürüyen bir adam, gasbetmek istediği kişiyi önce tek yumruk darbesiyle bayılttı, daha sonra gasbetti. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde 3 gün önce gece saatlerinde boş sokakta iki arkadaşıyla birlikte yürüyen genç yanından geçen kişiyle tartışmaya başladı. O anları bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydederken, tartışma sırasında genç, dengesini kaybeden kişinin kafasına yumruk attı.

Gasbetmek istediği kişi tek yumruk darbesiyle böyle bayılttı

ALDIĞI YUMRUK DARBESİYLE BAYILDI

Kafasına aldığı yumruk darbesiyle baygınlık geçiren kişi kafasını kaldırıma çarparak yere yığıldı. Adamın baygınlığını fırsat bilen gencin gasp anları güvenlik kamerasına yansıdı. Adamın cebindekileri alan gencin arkadaşlarıyla birlikte sokaktan uzaklaşması görüntüde yer aldı.

Gasbetmek istediği kişi tek yumruk darbesiyle böyle bayılttı
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Kaynak: İHA

Tekstilkent, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gasbetmek istediği kişiyi önce yumruklayarak bayılttı, sonra neyi var neyi yok çaldı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gasbetmek istediği kişiyi önce yumruklayarak bayılttı, sonra neyi var neyi yok çaldı! - Son Dakika
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