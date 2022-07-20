Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde 3 gün önce gece saatlerinde boş sokakta iki arkadaşıyla birlikte yürüyen genç yanından geçen kişiyle tartışmaya başladı. O anları bir işyerinin güvenlik kamerası saniye saniye kaydederken, tartışma sırasında genç, dengesini kaybeden kişinin kafasına yumruk attı.

Kaynak: İHA

Tekstilkent, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gasbetmek istediği kişiyi önce yumruklayarak bayılttı, sonra neyi var neyi yok çaldı! - Son Dakika

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