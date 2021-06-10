Gasbetmeye çalıştığı çiftin evine girdi, kapı kırılarak yakalandı - Son Dakika

ANTALYA'da evlerinin bahçesinde oturan Meliha (77) ve Salim Şahin (77) çiftinin cep telefonlarını gasbetdikten sonra panikleyerek çiftin evine giren şüpheli, kapıyı kilitleyip evin eşyalarına zarar verdi. Olay yerine gelen polisin çabalarına rağmen evden çıkmayan şüpheli, Özel Harekat ekibinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan ancak Cengiz Ö. olduğu belirlenen şüpheli, cadde üzerinde bir süre gezdikten sonra Meliha ve Salim Şahin çiftinin bulunduğu evin bahçesine girdi. Cengiz Ö., bahçede oturan Şahin çiftinin masa üzerinde bulunan cep telefonunu gasbetmeye çalıştı.

POLİS İKNA EDEMEDİParkinson hastası Salim Şahin cep telefonunu vermemek için bastonunu kaldırınca panikleyen Cengiz Ö., çiftin evine açık kapıdan girdi. Şüpheli kapıyı kilitlerken, Şahin çifti durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cengiz Ö.'yü evden çıkması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Cengiz Ö. kapının camlarını kırarken, kırık camın olduğu yeri de yastık ve kilimle kapattı.ÖZEL HAREKATEKİBİ ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİCengiz Ö., ardından pencereleri kırıp, dışarıya sandalye attı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine özel harekat polisi çağrıldı. Kapıyı kırıp eve giren özel harekat ekipleri, Cengiz Ö.'yü etkisiz hale getirdi. Elleri ters kelepçelenen şüpheli, polis merkezine götürüldü.'AĞABEYİMİN EVİNİ GASBETTİ'

Cep telefonu gasbedilmeye çalışılan Salim Şahin'in kardeşi Hatice Şahin, "25-30 yaşlarında bir şahıs bağırarak gidiyordu. Ağabeyime 'İçeriye girin' dedim girmediler. Ben içeriye girdim. Pencereden baktığımda ağabeyimin telefonunu aldı ve gitti. Kapının önüne geldi 'Ana, dede' diye bağırıyordu. İlk defa gördük bu kişiyi. Görünce korktum tabii. Ağabeyimin evini gasbetti" dedi.