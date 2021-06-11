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GASBETMEYE ÇALIŞTIĞI ÇİFTİN EVİNE GİRDİ, KAPI KIRILARAK YAKALANDI - Son Dakika

GASBETMEYE ÇALIŞTIĞI ÇİFTİN EVİNE GİRDİ, KAPI KIRILARAK YAKALANDI

11.06.2021 11:31
GASBETMEYE ÇALIŞTIĞI ÇİFTİN EVİNE GİRDİ, KAPI KIRILARAK YAKALANDI, System.String[]

ANTALYA'da evlerinin bahçesinde oturan Meliha (77) ve Salim Şahin (77) çiftinin cep telefonlarını ellerinden almaya çalışan Cengiz Ö., başarılı olamayınca kendisini Şahin çiftinin evine kilitledi.

ANTALYA'da evlerinin bahçesinde oturan Meliha (77) ve Salim Şahin (77) çiftinin cep telefonlarını ellerinden almaya çalışan Cengiz Ö., başarılı olamayınca kendisini Şahin çiftinin evine kilitledi. Yaklaşık 2 saat sonucunda evden özel harekat polislerinin çıkarttığı şüpheli evin pencere ve kapısını da kırdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan ancak Cengiz Ö. olduğu belirlenen şüpheli, cadde üzerinde bir süre gezdikten sonra Meliha ve Salim Şahin çiftinin bulunduğu evin bahçesine girdi. Cengiz Ö., bahçede oturan Şahin çiftinin masa üzerinde bulunan cep telefonunu gasbetmeye çalıştı.

POLİS İKNA EDEMEDİ

Parkinson hastası Salim Şahin cep telefonunu vermemek için bastonunu kaldırınca panikleyen Cengiz Ö., çiftin evine açık kapıdan girdi. Şüpheli kapıyı kilitlerken, Şahin çifti durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cengiz Ö.?yü evden çıkması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Cengiz Ö. kapının camlarını kırarken, kırık camın olduğu yeri de yastık ve kilimle kapattı.

ÖZEL HAREKAT EVDEN ÇIKARABİLDİ

Cengiz Ö., ardından pencereleri kırıp, dışarıya sandalye attı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine özel harekat polisi çağrıldı. Kapıyı kırıp eve giren özel harekat ekipleri, Cengiz Ö.?yü etkisiz hale getirdi. Elleri ters kelepçelenen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

'AĞABEYİMİN EVİNİ GASBETTİ'

Cep telefonu gasbedilmeye çalışılan Salim Şahin'in kardeşi Hatice Şahin, '25-30 yaşlarında bir şahıs bağırarak gidiyordu. Ağabeyime 'İçeriye girin' dedim girmediler. Ben içeriye girdim. Pencereden baktığımda ağabeyimin telefonunu aldı ve gitti. Kapının önüne geldi 'Ana, dede' diye bağırıyordu. İlk defa gördük bu kişiyi. Görünce korktum tabii. Ağabeyimin evini gasbetti dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GASBETMEYE ÇALIŞTIĞI ÇİFTİN EVİNE GİRDİ, KAPI KIRILARAK YAKALANDI - Son Dakika


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