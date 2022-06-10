Gasbetmeye çalıştığı kadını tartaklarken işçilerden dayak yedi - Son Dakika
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Gasbetmeye çalıştığı kadını tartaklarken işçilerden dayak yedi

10.06.2022 12:12

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde arkasından yaklaştığı kadını gasp etmeye çalışırken tartaklayan adam, yoldan geçen otobüsteki işçiler tarafından dövüldü.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde arkasından yaklaştığı kadını gasp etmeye çalışırken tartaklayan adam, yoldan geçen otobüsteki işçiler tarafından dövüldü.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Itabira kentinde bir adam, önünde yürüyen kadını gasp etmek istedi. Arkasından koşarak yaklaştığı kadının çantasına uzanan adam, kendisine direnen kadını tartaklamaya başladı. Adam, kadını defalarca itip yere düşürürken, bu sırada yoldan geçen otobüste bulunanlar durumu fark etti. Otobüsten inen grup, kadına şiddet uygulayan adamı dövmeye başladı. Tekme tokat dövülen adam yere düştü. Başka biri araya girerken, olay yerine polis çağrıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

Kadının tartaklandığı sırada yolda yürüyen başka bir adamın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği, şüphelinin dövülürken geri dönüp işçilere tepki gösterdiği anlar da dikkat çekti.

(İHA)

Gasbetmeye çalıştığı kadını tartaklarken işçilerden dayak yedi
Gasbetmeye çalıştığı kadını tartaklarken işçilerden dayak yedi
Gasbetmeye çalıştığı kadını tartaklarken işçilerden dayak yedi
Gasbetmeye çalıştığı kadını tartaklarken işçilerden dayak yedi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Minas Gerais, Brezilya, Güncel, Son Dakika

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