Gasbettiği altın kolye ile birlikte yakalandı - Son Dakika
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Gasbettiği altın kolye ile birlikte yakalandı

07.03.2022 10:03
Gasbettiği altın kolye ile birlikte yakalandı

ADANA'da sokakta yürüyen K.T.'nin (25) boynundaki altın kolyeyi alıp, kaçan Musa T. yakalandı.

ADANA'da sokakta yürüyen K.T.'nin (25) boynundaki altın kolyeyi alıp, kaçan Musa T. yakalandı. Kolye bulunup sahibine teslim edilirken, Musa T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Şubat günü saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gitmek için evinden çıkan K.T. (25) isimli kadını takip eden kişi, arkasından yaklaştı, boynundaki altın kolyeyi kopartarak alıp, kaçtı. K.T., kapkaççının peşinden koştu ancak yakalayamadı. K.T.'nin ihbarı üzerine bölgeye gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİBölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin uyuşturucu ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Musa T. (24) olduğunu belirledi. Musa T., Beyazevler Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Evde yapılan aramada çalınan 12 gramlık altın kolye de ele geçirildi. Kolye sahibine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Musa T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Gasbettiği altın kolye ile birlikte yakalandı
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Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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