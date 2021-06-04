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Gasbettikleri kişiyi dere yatağına atan zanlılara 16 yıl altışar ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Gasbettikleri kişiyi dere yatağına atan zanlılara 16 yıl altışar ay hapis cezası verildi

04.06.2021 10:44
Gasbettikleri kişiyi dere yatağına atan zanlılara 16 yıl altışar ay hapis cezası verildi, System.String[]

Bahçelievler'de bir kişiyi darbederek dere yatağına attıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü "yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından toplam 16 yıl altışar ay hapse mahkum edildi.

Bahçelievler'de bir kişiyi darbederek dere yatağına attıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü "yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından toplam 16 yıl altışar ay hapse mahkum edildi.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Serkan Koç, Görkem Bedir ve Ahmet Kürşat Çakır ile müşteki Muhammed Selmo katıldı.

Sanıkların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, tutuksuz sanık Yakup Eren hakkındaki yakalama emrinin henüz infaz edilmediği belirtildi.

Söz verilen sanık Serkan Koç, "Biz daha askerliğimizi yapmadık. Üzerimize atılan suç çok ağır. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık Ahmet Kürşat Çakır da tahliyesini talep etti.

Diğer tutuklu sanık Görkem Bedir ise gasp eylemini yapmadıklarını savunarak, "Geleceğimle oynanmasını istemiyorum. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Kürşat Çakır, Görkem Bedir ve Serkan Koç hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldığını ancak sanıkların "yaralama" suçunu işlediğine kanaat getirildiğini belirterek, sanıklara bu suçtan 2 yıl 4 ay üçer gün, "cebir kullanarak silahla birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da beşer yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanıklara "nitelikli yağma" suçundan 9 yıl ikişer ay hapis cezası verilmesini kararlaştıran mahkeme, firari sanık Yakup Eren hakkındaki dosyanın da ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanıklar hakkındaki "mala zarar verme" suçunun ise müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düşmesine hükmetti.

Mahkeme, toplam 16 yıl 6 ay üçer gün hapis cezası verilen sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Muhammet Selmo'nun 7 Temmuz 2020'de, dere yatağı içerisinde hareketsiz halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı anlatılmıştı.

İddianamede, sanıkların yağma eylemini gerçekleştirmek için müştekiyi hürriyetinden yoksun kılarak olay yerine zorla götürdükleri, istedikleri parayı vermek istemeyen müştekiyi dövmeye başladıkları belirtilmişti.

İddianamede, sanıkların bu sırada olay yerinde bulunan üçüncü kişilerin müdahale etmesi üzerine uzaklaşmak için müştekiyi kendi aracının bagajına koymaya çalıştıkları ancak Muhammet Selmo'nun buna direndiği kaydedilmişti.

Sanıkların müştekiyi bagaja bindiremeyince darbetmeye devam ettikleri aktarılan iddianamede, baygın halde olan müşteki Muhammet Selmo'yu yaklaşık 6 metre yükseklikten kuru zemine attıkları bildirilmişti.

Sanıklar Serkan Koç, Ahmet Kürşat Çakır, Görkem Bedir ve Yakup Eren'in bu şekilde üzerlerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs", "birden fazla kişi tarafından silahla cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme" ve "nitelikli yağma" suçlarını işledikleri bildirilen iddianamede, toplam 17 yıl 4'er aydan, 52'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kürşat Çakır, Bahçelievler, Mahkeme, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gasbettikleri kişiyi dere yatağına atan zanlılara 16 yıl altışar ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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