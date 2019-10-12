Son Dakika Haberleri: Gasbettikleri malları paylaşamayınca birbirlerini vurdular
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Gasbettikleri malları paylaşamayınca birbirlerini vurdular

1 saat önce

VAN'da 5 kişi arasında çıkan ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın, şüphelilerin birlikte gerçekleştirdikleri gasp olayında elde ettikleri malzemeleri paylaşamadıkları için çıktığı belirlendi.

Gasbettikleri malları paylaşamayınca birbirlerini vurdular, System.String[]

VAN'da 5 kişi arasında çıkan ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın, şüphelilerin birlikte gerçekleştirdikleri gasp olayında elde ettikleri malzemeleri paylaşamadıkları için çıktığı belirlendi.

Silahlı kavga, 9 Ekim günü İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi Sıhke Caddesi üzerinde yaşandı. Antalya plakalı otomobilde bulunan M.N.T., B.A., C.Y. ile yolda yürüyen A.B. ve S.Ö. arasında silahlı kavga çıktı. Olayda otomobilde bulunan C.Y.  ile yaya S.Ö. yaralandı.  2 yaralı hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.N.T., B.A., A.B. ile olay yerine sonradan gelen E.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerleri ve otomobil ile olay yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 39 fişek, 11 kovan, 1 çekirdek ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler ilk ifadelerinde silahlı kavganın, gerçekleştirdikleri gasp olayında elde ettikleri malzemelerin paylaşımında yaşadıkları tartışmadan kaynaklandığını anlattı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.N.T.ve B.A. tutuklanırken, E.Ş. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İpekyolu, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:26 Kaynak: DHA
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