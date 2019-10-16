Gasilhane alanı incelendi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, belediye tarafından yapılması planlanan gasilhane için saha incelemesinde bulundu.



Başkan Cemal Akın'a Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve daire müdürleri eşlik etti.



Akın, gasilhanenin yatırım programında olduğunu söyledi. Akın, "Şehrimiz için çok önemli bir çalışma olan gasilhane projemizi hayata geçirmek için gerekli adımlarımızı atıyoruz. İnşallah kısa zamanda yapımına başlayıp tamamlamak istiyoruz" dedi. - BARTIN