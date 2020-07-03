Gasilhane personeline yönelik psikolojik destek semineri verildi - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, gasilhane personeline yönelik psikolojik destek semineri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğiyle Mezarlık Dairesi Başkanlığına bağlı gasilhane çalışanları için hizmet içi eğitim semineri verildiği belirtildi.

Uzman Psikolog Dr. Betül Uzuner tarafından verilen seminerde, yakınını kaybeden insanlara nasıl davranılması gerektiği, sevdikleri kişilerin kaybı ile başa çıkmanın yolları ve matemin süresi gibi konuların anlatıldığı ifade edildi.

Seminerde ayrıca değişim için fırsatları değerlendirmenin, alışkanlıkların ve negatif yüklerden uzaklaşarak pozitife dönmenin öneminden bahsedildiği kaydedildi.

Seminer sonunda Uzuner'in personellerin soruları yanıtladığı belirtildi.