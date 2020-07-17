GASİMEP'in öğrencileri Kalfalık Belgelerini aldı - Son Dakika

GASİMEP'in öğrencileri Kalfalık Belgelerini aldı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde düzenlenen Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP) kapsamında 2018-2019'de eğitim alan personel öğrencilere Kalfalık Belgeleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde düzenlenen Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP) kapsamında 2018-2019'de eğitim alan personel öğrencilere Kalfalık Belgeleri verildi.

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Proje kapsamında kalfalık belgesi alan öğrencilerin sözleşme dahilinde Ustalık Eğitimi ile 2020-2021 eğitim yılının ardından Ustalık Belgesi'ni almaya hak kazanacak.

Böylelikle GASİMEP eğitimlerinin ardından projenin ilk mezunları olacak.

GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSOMEM) düzenlenen sertifika töreninde konuşan GSO Başkanı Adnan Ünverdi, hayata geçirdikleri GASİMEP modelinin ilk meyvelerini almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

GASİMEP ile gençlerin liseyi bitirdiklerinde kolunda altın bilezikle mezun olacaklarını ifade eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Meslek öğrenen ve eğitimine devam eden gençlerle bu yolu birlikte yürümekten çok mutluyum. Eğer öğrenciliğinizde teorinin üzerine pratiği de eklediğinizde iş yaşamında çok daha çabuk kabul görüyorsunuz. Ama sadece teoride kaldıysanız, okuduğunuz okul size pratik yapma imkanı vermediyse maalesef işe girerken de çok büyük sıkıntılar ile karşılaşıyorsunuz. Bu modelle 'gençlerimiz liseden mezun olduğunda işsiz kalmayacak' dedik ve Allah'ın da izniyle bunu da gerçekleştirmiş olacağız."

milli eğitim bakanlığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GASİMEP'in öğrencileri Kalfalık Belgelerini aldı - Son Dakika
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