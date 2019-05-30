GASKİ altyapı çalışmaları için AB hibesi kullanıyor

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları için AB'den 21 milyon avro hibe aldı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları için AB'den 21 milyon avro hibe aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, altyapı sorunlarının çözümüne yönelik 5 önemli proje için yüzde 100 hibe olan AB fonu kullanacaklarını ifade eden GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, bu hibe için geçen günlerde Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile İller Bankası arasında AB finansmanlı proje anlaşması imzalandığını belirtti.

Bu fonun yoğun mülteci göçüne maruz kalan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili olduğunu belirten Sönmezler, GASKİ'nin altyapı projelerini hibe ile gerçekleştirdiklerini aktardı.

Toplam 71,8 milyon avroluk proje ile yürütülecek belediye altyapı çalışmaları arasında içmesuyu şebekelerinin yapımı ve iyileştirilmesi, atık su şebekelerinin ve arıtma tesislerinin yanısıra katı atık tesislerinin yapımı ve kapasitelerinin arttırılmasının da yer aldığını ifade eden Hüseyin Sönmezler, bu hibe ile Karkamış içmesuyu, Karkamış kanalizasyon, Karkamış atıksu arıtma tesisi, Altınüzüm-Boğaziçi kanalizasyon ve Altınüzüm-Boğaziçi-Yeşilyurt atıksu arıtma tesisi projelerini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Sönmezler, ayrıca AB hibesi ile bu yıl içerisinde ihalelerinin yapılabileceğini belirtti.

Bu kapsamda 140 milyon liranın üzerinde bir finansmanın Gaziantep altyapısı için kullanılacağını ve geri ödemesinin olmayacağını aktaran Sönmezler, Gaziantep'in diğer altyapı projeleri için de AB fonlarını kullanma girişimlerinin devam ettiğini ifade ederek, "İnşallah doğru kaynaklarla Gaziantep'in altyapı sorununu gidereceğiz." açıklamasında bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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