Son Dakika Haberleri: GASKİ'den 2,3 milyon metre içme suyu hattı
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GASKİ'den 2,3 milyon metre içme suyu hattı

12 dakika önce

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), 5 yılda 9 ilçede toplam 2 milyon 260 bin 988 metre içme suyu hattı döşedi.

GASKİ'den 2,3 milyon metre içme suyu hattı, System.String[]

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), 5 yılda 9 ilçede toplam 2 milyon 260 bin 988 metre içme suyu hattı döşedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014-2019 yıllarında altyapı çalışmalarını hızlandıran GASKİ Genel Müdürlüğü, özellikle içme suyu, kanalizasyon, foseptik ve kuyu açma gibi çalışmalarıyla kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

GASKİ, sorumluluk alanına dahil 9 ilçede, 471 bin 445 nüfus ve toplam 608 mahalle genelinde 2 milyon 260 bin 988 metre içme suyu, 1 milyon 240 bin 503 metre kanalizasyon ve 20 bin 741 metre yağmursuyu hattı ile 69 foseptik, 97 içme suyu deposu ve 10 da arıtma tesisi yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, ilçelerden ve kırsaldan gelen talepleri yatırım programına alarak hemen çalışmaya başladıklarını ve kenttin her köşesinde altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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