Su borcunda peşin ödemeye gecikme faizinde yüzde 90 indirim - Son Dakika

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" hükümleri uyarınca kurum olarak vatandaşların birikmiş bulunan su ve atık su borçlarının 6, 9, 12 veya 18 taksit olarak yapılandırılacağını, peşin ödeme ile yapılandıranlardan gecikme faizinin yüzde 90 indirileceğini bildirdi.

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, yaptığı yazılı açıklamada, yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu belirtti.

Yapılandırmadan son ödeme tarihi 31 Ağustos 2020 ve öncesi olan faturaların yararlanacağını kaydeden Sönmezler, "Bu yapılandırma su borcu olanlar için gerçekten güzel bir fırsat. Vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmesi gerekir. Abonelerimizin yapılandırma için kimlik bilgileri ile birlikte GASKİ Genel Müdürlüğü merkez binasına veya Karataş Şubemize müracaat etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.