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GASKİ'den dev alt yapı çalışması

1 saat önce

Alt yapı hizmetlerinde Gaziantep merkez ve ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), son 5 yıl içinde 9 ilçede toplam 2 milyon 260 bin 988 metre içme suyu hattı yaptı.

GASKİ'den dev alt yapı çalışması, System.String[]

Alt yapı hizmetlerinde Gaziantep merkez ve ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), son 5 yıl içinde 9 ilçede toplam 2 milyon 260 bin 988 metre içme suyu hattı yaptı.


6360 sayılı yasa ile Büyükşehir sorumluluk alanlarına dahil olan Şahinbey, Şehitkamil ilçelerinin kırsal mahalleler ile 7 taşra ilçenin merkezinde ve bağlı mahallelerinde 2014-2019 yılları arasında alt yapı çalışmalarını hızlandıran GASKİ Genel Müdürlüğü, özellikle içme suyu, kanalizasyon, fosseptik ve kuyu açma gibi çalışmaları ile kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.


GASKİ sorumluluk alanına dahil 9 ilçede, 471 bin 445 nüfus ve toplam 608 mahalle genelinde 2 milyon 260 bin 988 metre içme suyu hattı, 1 milyon 240 bin 503 metre kanalizasyon hattı, 20 bin 741 metre yağmursuyu hattı, 69 adet fosseptik, 97 adet içme suyu deposu ve 10 adet de arıtma tesisi yaptı.


İlçelerden ve taşra köylerden gelen talepleri yatırım programına alarak hemen çalışmaya başladıklarını ifade eden GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep'in en merkezinden en kırsal alanına alt yapıdaki çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:50 Kaynak: İHA
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