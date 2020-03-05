GASKİ, engelli, şehit ailesi ve gazilere su faturasında yüzde 50 indirim uyguluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel GASKİ, engelli, şehit ailesi ve gazilere su faturasında yüzde 50 indirim uyguluyor - Son Dakika

GASKİ, engelli, şehit ailesi ve gazilere su faturasında yüzde 50 indirim uyguluyor

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından engelli, şehit ailesi ve gazilere su faturalarında yüzde 50 indirim tarifesi uygulanıyor.

GASKİ, engelli, şehit ailesi ve gazilere su faturasında yüzde 50 indirim uyguluyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından engelli, şehit ailesi ve gazilere su faturalarında yüzde 50 indirim tarifesi uygulanıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, GASKİ, dezavantajlı gruplar için özel tarife hazırladı.

Bu kapsamda GASKİ'ye ait şubelerden yapılacak başvurularla, engelli vatandaşlarla şehit ailesi ve gazilere su faturasında yüzde 50 indirim yapılıyor. Ekonomik duruma bakılmaksızın yapılan indirimle belirtilen grupların yaşamlarında kolaylık sağlanıyor.

GASKİ'nin hazırladığı tarife indiriminden yararlanabilmek için engelli indiriminde, sözleşme sahibinin kendisi ya da birinci derece yakını olan anne, baba, eş, çocuk başvuru yapabilir. Aileden birisinin yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık raporu olması, mesken aboneliğinin kendi veya eş, anne, baba adına geçmesi ile kullanılan sayacın sadece bir meskene ait olması şartı isteniyor.

Şehit indiriminden yararlanılabilmesi için ise sözleşme sahibinin şehidin birinci derece yakını olan anne, baba, eş, çocuğu olması gerekiyor. Şehit kartı ve kullanılan sayacın sadece bir meskende kullanılması şartı aranıyor.

Gazi indiriminden yararlanmak için ise sözleşme sahibinin gazilik kartı ile mesken aboneliğinin kendi adına olması ve kullanılan sayacın sadece bir meskende olması şartı aranıyor. Öte yandan gazi vefat etmişse gazi eşlerinin de şartlar doğrultusunda indirimden yararlanabilmesinin sağlanacağı belirtildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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