GASKİ İnönü Caddesi'nin altyapısını yeniliyor - Son Dakika

GASKİ ekipleri, içme suyu hattındaki kullanım ömrünü tamamlamış betonarme boruları, korozyon direnci yüksek daha sağlıklı 150 ile 800 milimetrelik borularla değiştirecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 'in yerinde incelediği yenilme çalışmalarıyla, sorunlar yaşanan İnönü Caddesi ile çevresinin altyapı sorunları kökten çözülecek.

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