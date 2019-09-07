Son Dakika Haberleri: GASKİ Mavi Masa uygulaması başlattı
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GASKİ Mavi Masa uygulaması başlattı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı dış birimlerden kanalizasyon, içme suyu, elektrik, arıtma gibi teknik daire başkanlıklarıyla ilgili işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesi amacıyla Mavi Masa Uygulaması hizmete alındı.

GASKİ Mavi Masa uygulaması başlattı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı dış birimlerden kanalizasyon, içme suyu, elektrik, arıtma gibi teknik daire başkanlıklarıyla ilgili işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesi amacıyla Mavi Masa Uygulaması hizmete alındı.


Devlet dairelerinde bürokratik işlemler yüzünden işlerin yavaşladığından şikayetçi olan vatandaşların işlemlerini hızlandırmak için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında bünyesinde kurduğu Beyaz Masa uygulamasına benzer bir uygulamayı GASKİ Mavi Masa adıyla başlattı. GASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler biriminde bulunan Mavi Masa'da; vatandaşlar tarafından altyapı sorunlarının çözümü için yazılan dilekçeler ilgili birimlere gönderilecek. Uygulamayla telefonla çözümlenebilecek sorunlara dönük koordinasyon sağlanacak, sorunlar hizmet binasına gidilmeden GASKİ Genel Müdürlüğü'nde aşılacak.


Hayata geçirilen Mavi Masa Uygulaması sonucunda vatandaşların GASKİ'den beklentileri, talepleri, şikayetleri ve önerileri direkt muhatap birimlere yönlendirilecek, sorunlu bölgelere ivedilikle müdahale edilecek. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:37 Kaynak: İHA
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