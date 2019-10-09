GASKİ'nin su kampanyasından 8 bin 709 kişi yararlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğünce, birikmiş su borcu olan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla 10 Temmuz-30 Eylül 2019 tarihleri arasında 25 aya kadar taksitlendirme imkanı sunan kampanya sona erdi. Buna göre, 8 bin 709 kişinin yararlandığı kampanya sonunda, 15 milyon 818 bin TL borç taksitlendirilmiş oldu.



30 Eylül'e kadar uzatılmıştı



Vatandaşların borçtan dolayı suyunun kesilmesi gibi bir sorunla karşılaşmaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla GASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda 10 Temmuz-10 Ağustos günlerini kapsayan su borcu taksitlendirme süresi, 30 Eylül 2019 Pazartesi Günü'ne kadar uzatılınca GASKİ şubeleri, yoğun mesai harcadı.



Sönmezler, değerlendirmelerde bulundu



Yaklaşık iki ay süren kampanyayı değerlendiren GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep'te yaşayan insanların kesintisiz suya ulaşmaları için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.



Dünya'da sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde sağlıklı suya erişim her zamankinden daha önem arz ettiğini dile getiren Sönmezler, "Gaziantep'te yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı suya erişebilmesini sağlamak ve sürdürülebilir bir hale getirebilmek için çok büyük projeleri hayata geçiriyoruz. Şükürler olsun ki tamamladığımız Düzbağ İçme Suyu Projesi'yle kaliteli, uygun maliyetli ve yeterli suya ulaşacağız. Gaziantep'in içme suyu fiyatı, bugün Türkiye genelinde makul seviyelere inmiştir" diye konuştu.



Su borcu olan vatandaşların borçlarını kolaylıkla ödeyebilmesi amacıyla 10 Temmuz-10 Ağustos 2019 arasında geçerli olmak kaydıyla taksitlendirme kararı aldıklarını aktaran Sönmezler, kampanya süresinin 30 Eylül 2019'a kadar uzattıklarını hatırlattı.



Genel Müdür Sönmezler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatları ve yönetim kurulu kararıyla GASKİ'ye su borcu olan vatandaşların 25 aya varan vade ve kendilerine sunulan diğer seçeneklerden istifade eden vatandaşlara teşekkür etti. - GAZİANTEP