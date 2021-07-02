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Gaziantep'de birikmiş su borcu olan vatandaşlar için yapılandırma! - Son Dakika

Gaziantep'de birikmiş su borcu olan vatandaşlar için yapılandırma!

02.07.2021 16:33
Gaziantep'de birikmiş su borcu olan vatandaşlar için yapılandırma!, System.String[]

Biriken su borçlarının rahat bir şekilde ödenebilmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde hizmet veren GASKİ yapılandırma çalışmasını başlattı.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos olan yapılandırmada GASKİ, peşin ödeme yapıldığında borcun gecikme faizinde yüzde 90 indirim uygulayacak.

Yürürlüğe girmiş olan 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" hükümleri uyarınca GASKİ, vatandaşların birikmiş bulunan su ve atık su borçlarının vatandaşların rahat ödeyebilmesi için, son ödeme tarihi 30 Nisan 2021 ve öncesi olan faturalarda geçerli olacak uygulamada öte yandan peşin ödeme yapıldığında gecikme faizinde yüzde 90 indirim uygulanacak. Yapılandırma, yararlanmak isteyenlere 6-9-12 veya 18 taksit imkanı sunuyor. Yapılandırma için kimlik bilgileri ile birlikte GASKİ Genel Müdürlüğü Merkez Binası'na, Karataş veya ilçelerde bulunan şubelere müracaat edilecek.

GASKİ, hem peşin hem taksit için son ödeme tarihi Eylül ayı sonu olarak belirlerken taksitlendirme yapacak vatandaşların taksit ödeme sürelerinin iki ayda bir olacak. İlk iki taksitinin süresinde ve tam olarak ödenmesinin zorunlu olarak belirlendi. Yapılandırmadan yararlananlar bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi durumunda fırsattan yararlanma haklarını kaybedecek.

SÖNMEZLER: VATANDAŞLAR BU FIRSATI DEĞERLENDİRMELİ

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise yaptığı açıklamada gerekli hazırlıkların tamamlandığını aktararak, "09 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 7326 sayılı kanun hükümleri uyarınca birikmiş bulunan su ve atık su borçları yapılandırılacak. Bu yapılandırma su borcu olanlar için gerçekten güzel bir fırsat. Gaziantep'te yaşayan vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmesi gerekir" diye konuştu.

Gaziantep'de birikmiş su borcu olan vatandaşlar için yapılandırma!

Gaziantep, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziantep'de birikmiş su borcu olan vatandaşlar için yapılandırma! - Son Dakika


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