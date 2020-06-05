GASMEK, 7 bin genci üniversite sınavına hazırladı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarının (GASMEK) yürüttüğü çalışma kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversite sınavlarına evde hazırlanan 7 bin genç ile öğrenciye ücretsiz kurs ve eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, GASMEK, kendi etüt kurslarından yükseköğretim sınavlarına hazırlanan genç ile öğrencilerin salgın sürecinde eğitim ve hazırlıklarında geri kalmaması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Eğitimde Fırsat Eşitliği" anlayışı çerçevesinde ve ücretsiz olarak uzaktan eğitimli "RAUNT Eğitime Destek Programı" kısa sürede gençlerin hizmetine sunuldu.

Salgının oluşturduğu etkilerin giderilmesi ve öğrencilerin rekabet ortamında sınavlarına hazırlanmasının amaçladığı programla, kentteki 7 bin genç ve öğrencinin sınavlarına izole alanlarında hazırlanmasına katkı sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kursiyerlerden Mustafa Berkay Ünlü, hedefinin tıp fakültesinde okumak olduğunu belirtti.

Salgınla sınav sürecinin zor bir hal aldığını kaydeden Ünlü, "Sınav sürecinde aklımızda çok fazla soru vardı. Ama GASMEK daima bizim yanımızda oldu. Öğretmenlerimiz günlük takibimizi yaptı. Eksik olan derslerimin hangileri olduğunu ortaya çıkardı. Sonuç olarak uygulamanın pozitif etkisi oldu." ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavına hazırlanan Beyza Özdemir ise salgın sürecini fırsata çevirmeye çalıştığını aktardı.

GASMEK'ten aldığı destek sayesinde salgının eğitimine etkisinin olmadığını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu zor salgın sürecinde derslerime dört elle sarıldım. Böylelikle rakiplerimin önüne geçebilirim. GASMEK'teki öğretmenlerimiz, telefon üzerinden bizlerle sık sık iletişim halinde oldu ve bir an olsun bizleri yalnız bırakmadı."

Lise son sınıf öğrencisi Sümeyye Köseoğlu da salgın sürecinde evde kaldıklarını ve bu süreçteki eğitimlerinde GASMEK'İN daima yanında olduğunu ifade etti.