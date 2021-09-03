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GASMEK, gazi şehirli gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştiriyor - Son Dakika

GASMEK, gazi şehirli gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştiriyor

03.09.2021 10:20
GASMEK, gazi şehirli gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştiriyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Sonuçları neticesinde 98 genci tıp fakültesine, 69 öğrenciyi ise mimarlık ve mühendislik fakültesine yerleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Sonuçları neticesinde 98 genci tıp fakültesine, 69 öğrenciyi ise mimarlık ve mühendislik fakültesine yerleştirdi.

Faaliyetleri ile şehrin adeta gözbebeği olan GASMEK, gençlerin eğitimleri için çalışmalarını sürdürürken, 2021 YKS Yerleştirme Sonuçları ile başarısını bir kez daha perçinledi. Yerleştirme sonuçları neticesinde GASMEK, 98 tıp fakültesi, 69 mimarlık ve mühendislik fakültesi, 40 eczacılık ve diş hekimliği fakültesi, 40 hukuk fakültesi, 122 eğitim ve fen edebiyat fakülteleri, 37 iktisadi ve idarim bilimler fakültesi, 151 meslek yüksekokulları ve 324 öğrencisini diğer fakültelere yerleştirildi. 2021 YKS yerleştirme sonuçları ile birlikte 2015 yılında eğitim faaliyetlerine başlayan GASMEK Etüt Kursları şu ana kadar yaklaşık 10 bin öğrenciyi üniversitelerin çeşitli fakülte ve bölümlerine girdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sık sık dile getirdiği "Eğitim Dostu Gaziantep" için durmadan çalışan GASMEK, her geçen gün başarı çıtasını yükseltiyor. 7'den 70'e herkese eğitim veren GASMEK, hem mesleki hem de eğitim alanında verdiği kurslarla birçok vatandaşın yaşamına dokumaya devam ediyor. Her geçen gün başarısına yeni başarılar katan GASMEK, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. - GAZİANTEP

GASMEK, gazi şehirli gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştiriyor
GASMEK, gazi şehirli gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Tıp Fakültesi, Gaziantep, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam GASMEK, gazi şehirli gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştiriyor - Son Dakika


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