GASMEK, Gaziantep'in gözbebeği oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK), eğitimde eşitliği esas alan yaklaşım geliştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK), eğitimde eşitliği esas alan yaklaşım geliştirdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) yönelik açılan kurslarla çok sayıda öğrenci sınavlara hazırlandı.



GASMEK Eğitime Destek Kursları kapsamında 2018-2019 yaz kurslarına başvuran 12 bin 750 öğrenciden, 6 bin 500 öğrenci yapılan seviye tespit sınavı sonunda eğitim hakkı kazandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "GASMEK, Gaziantep'in gözbebeğidir, Gazi şehrin adeta nazar boncuğu oldu" sözleriyle GASMEK'e verdiği önemi her fırsatta dillendirdi. Gaziantep'in mesleki eğitim seviyesini yükseltmeyi hedefleyen GASMEK, binlerce Gaziantepliyi, hem meslek öğretiyor, hem de eğitime destek kursları çerçevesinde YKS ve LGS'ye hazırlıyor.



"Bugüne kadar 41 bin 300 öğrenci yararlandı"



Konuyla ilgili bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, belediyenin bünyesinde kurulan Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nın (GASMEK) 7 Ocak 2015'te faaliyete başladığını hatırlattı.



Aksoy, GASMEK'in bugüne kadar Meslek Eğitim Kursları grubunda 30 farklı alanda, 375 branşta, 205 bin 110 kursiyere ulaştığını, Eğitime Destek Kursları'nda ise 41 bin 300 öğrenci olmak üzere, toplam 246 bin 410 kişiye eğitim verdiklerini söyledi.



4 yıl içerisinde GASMEK ve Halk Eğitim Merkezleri iş birliği kapsamında 11 bin kurs açıldığını yaklaşık 150 bin kişiye sertifika verildiğini aktaran Aksoy, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatları doğrultusunda Gaziantep ve ilçelerinde olmak üzere 29 kurs merkezinde toplam 333 derslikte eğitim hizmeti vermekteyiz. Geçen 5 yıllık süreçte hem gençlerimiz, hem kadınlarımız, hem de çocuklarımızın hayatlarına dokunarak, onları geleceğe hazırladık" dedi.



Sınavlarda yüzde 85 başarı yakalandı



Açtıkları kurslarla üniversiteye hazırlık döneminde gençlere destek olduklarını kaydeden Dr. Aksoy, "Başarımız ciddi anlamda yükseldi. Geçen yıl yüzde 85 civarında bir başarımız vardı. Bu yıl daha fazla başarı bekliyoruz. Derece yapabilecek, ilk bine girebilecek birkaç öğrencimiz var. Okulların kapanmasıyla yaz dönemine girdik. Gençlerimizin önümüzdeki döneme hazırlanması için önemli bir zaman dilimi. Öğrencilerin boş zamanını değerlendirmeleri amacıyla üniversiteye ve liseye hazırlık kurslarımızı açtık ve ciddi bir taleple karşılaştık. 12 bin 750 başvuru aldık, ancak fiziki şartlarımız el vermediğinden 6 bin 500 civarında öğrencimiz bu haktan faydalandı. Talebin yüksek olmasından ötürü seviye tespit sınavında sıralamaya giren öğrencilere diğer kurslar gibi ücretsiz hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz, inşallah farklı bölümler kazanarak ileride Gaziantep'in eğitimine ve diğer sektörlere katkı sağlayacaktır. Her yıl olduğu gibi bu yaz döneminde de sosyal etkinlikler ve sportif aktivitelerle dolu bir dönem geçiriyoruz. 8-16 yaşına yönelik 30 alanda 375 branşta 29 kurs merkezimize 22 bin 500 başvuru oldu, etüt ve meslek edindirme kurslarıyla birlikte 35 bin civarında bir başvuru aldık. Şartlar el verdiğince 20 bin 500 civarında kişiye eğitim veriyoruz. Hafta içi sabahları, öğle sonraları ve hafta sonu olmak üzere öğrencilerimizin durumuna göre, hangi zaman aralığını istiyorlarsa ona göre planlama yapıyoruz" şeklinde konuştu.



GASMEK girişimcilik eğitimleri kapsamında 2017-2019 yılları arasında 117 grup girişimcilik kursuna 3 bin 355 kursiyer katıldığını aktaran Aksoy, 2016-2019 yıllarında 229 engelli kursiyere eğitim verildiğini kaydetti.



GASMEK Mehmet Akif Ersoy Eğitim Akademisi Eğitime Destek Kursları'na katılan Mehmet Ünalan, "Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nden geliyorum. Buradaki kurslara katılıyorum. Gerek hocaların anlatımı gerek dersler çok verimli geçiyor. Hafta içi her gün geliyorum. Pazartesi günleri denemeler oluyor, diğer günlerde de günde 5 saat ders görüyoruz. Fizik, kimya, biyoloji, matematik ve Türkçe dersi görüyoruz. Bunların haricinde etüt yapıyoruz. Evde çalışamadığımızdan buradaki sessiz ortamda ders çalışabiliyoruz. Bize bu hizmetleri sunduğu için Fatma Şahin'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Gizem Tekner ise, "İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi'nden geliyorum. 12'nci sınıfım. Sayısal bölümündeyim. Yaz tatilinde evde olsak çalışamayacaktık. Buraya gelmemiz iyi oluyor, dersler iyi geçiyor. Sayısal grubu derslerini görüyorum, haftanın 5 günü geliyorum. Pazartesi deneme sınavları oluyor. Çok verimli oluyor denemeler. Hocalarımız bizlerle ilgileniyorlar, soru çözüm saatleri var" ifadelerine yer verdi.



Mehmet Mücahit Karakurt da, "Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nden katılıyorum. Buraya yaz döneminde üniversiteye hazırlık kursu için geliyorum. Dersler alıyoruz. Sayısal bölümü derslere giriyorum. Öğretmenlerin ilgisi çok iyi. GASMEK'te iyi şeyler oluyor. Sabahları geliyorum buraya. Derslerden sonra arkadaşlarımızla burada soru çözüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

