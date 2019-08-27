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GASMEK ücretsiz başvuruları başladı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) 2019-2020 Güz Dönemi Kursları için ücretsiz online kayıtlar başladı.

GASMEK ücretsiz başvuruları başladı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) 2019-2020 Güz Dönemi Kursları için ücretsiz online kayıtlar başladı. Kayıtlar 22 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in temellerini attığı günden bu yana yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakaladığı başarılarla Gaziantep'in markası haline gelen GASMEK, yeni dönem için kayıt almaya başladı. İnsan odaklı çalışmaya odaklanan GASMEK, 2019-2020 Güz Dönemi'nde 33 merkezde 30 farklı alanda 400 branştan oluşan kurslarıyla Gazianteplileri ağırlayacak. Kurslara katılmak isteyenler, 26 Ağustos-22 Eylül 2019 tarihlerinde internet ortamında www.gasmek.org.tr adresinden kayıt yaptırabilecek.


Geniş yelpazeli, her kesime hitap eden kurslarıyla, içindeki yeteneği keşfetmek isteyenlerin ilgisini çeken GASMEK, insanların iş ve yaşam becerilerini kazanma, sektörlerin ihtiyaç duyduğu ara kademe eleman açığını kapatmayı hedefliyor.


Kurslarda bu dönem, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları, bilgisayar, dil eğitimleri, sağlık, spor ve müzik eğitimleri olmak üzere birçok branşta eğitimler verilecek. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:45 Kaynak: İHA
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