Gasp anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gasp anı kamerada - Son Dakika

Gasp anı kamerada

7 saat önce

Gaziantep'te bir iş yerine giren şahıs silahını göstererek iş yeri çalışanının 300 lirası ile cep telefonunu alıp kaçtı.

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Gaziantep'te bir iş yerine giren şahıs silahını göstererek iş yeri çalışanının 300 lirası ile cep telefonunu alıp kaçtı. Olay anı kameraya yansıdı.


Olay, Şahinbey Karataş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen M.A. çalışana silah çekerek 300 TL ile cep telefonunu aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri M.A. isimli şahsı suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:29 Kaynak: İHA
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