Gasp çetesi son işinde yakalandı - Son Dakika

Gasp çetesi son işinde yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde gasp için girdikleri bir evde yaşlı bir kadının boğazına bıçak dayayan çete üyeleri Nazilli Polisinden kaçamadı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde gasp için girdikleri bir evde yaşlı bir kadının boğazına bıçak dayayan çete üyeleri Nazilli Polisinden kaçamadı.
Denizli'den hırsızlık ve gasp için Nazilli'ye geldikleri öğrenilen 2 kişilik gasp çetesi soymaya çalıştıkları ikinci evdeki yaşlı kadının boğazına bıçak dayayıp soymaya kalkınca yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre olay dün gece Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Zemin katta bulunan bir eve balkondan giren hırsızlar evde yalnız yaşayan yaşlı kadının boğazına bıçak dayayıp para ve altın istediler. Ama sert kayaya çarpan hırsızlar yaşlı kadın bağırmaya başlayınca panikleyip evden kaçtılar. İhbar üzerine Nazilli Polisi kaçan şahısları beş sokak ileride kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Denizli'den geldikleri öğrenilen ve birçok suç kayıtları bulunan H. İ. D. (21) ve S. S. (19) isimli şüphelilere ait bıçak, tornavida ve bir çift eldiven ikamete yakın bir yerde bulundu. Şüphelilerin olaydan iki saat önce de Cumhuriyet Mahallesinde depo olarak kullanılan bir eve girdiklerini de tespit eden Nazilli Polisi şüphelileri gözaltına aldı.
Her iki şüphelide bugün çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Son Dakika Yunan Milletvekili Liana Kanelli: Türkiye bölgesel bir süper güç, Fransa'ya güvenmekle hata yapıyoruz Ukrayna'yı 4-0 yenen İspanya'da Ansu Fati, A Milli Takım'da gol atan en genç futbolcu oldu Darbeci Hafter'den kurtarılan Terhune'de ikinci toplu mezar bulundu Yabancı uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendisini asarak intihar etti Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi Eran Zahavi'nin eşinden Fenerbahçe açıklaması: Taraftarın yerinde olsam, ben de gelmesini isterdim Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor Terk edilen gence yardım için video çeken Akşener: Kızı zorlamak yok, bacağını kırarım Amber Heard, Johnny Depp'e 100 milyon dolarlık dava açtı UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Sırbistan'la 0-0 berabere kaldı Yunan uzman Atina hükümetini uyardı: Türkiye ile savaşmak felaketimize yol açar İngiliz efsane futbolcu Gascoigne'in evine giren hırsızlar, 140 bin sterlin değerinde eşya çaldı Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Rum medyasını panikletti: Türk helikopteri Girne semalarında