Gasp çetesinin DNA'larından 6 ilde 10 olay aydınlatıldı - Son Dakika

Gasp çetesinin DNA'larından 6 ilde 10 olay aydınlatıldı

12.12.2020 16:42
Gasp çetesinin DNA'larından 6 ilde 10 olay aydınlatıldı, System.String[]

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde geçen eylül ayında karayolunda yardım isteme bahanesiyle durdurdukları otomobilin engelli sürücüsünü gasp ettikleri gerekçesiyle JASAT ekipleri tarafından 'Avcı Kapanı' kod adlı operasyonla yakalanıp, tutuklanan 3'ü kadın 6 kişiden alınan DNA örnekleriyle 1'i 11...

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde geçen eylül ayında karayolunda yardım isteme bahanesiyle durdurdukları otomobilin engelli sürücüsünü gasp ettikleri gerekçesiyle JASAT ekipleri tarafından 'Avcı Kapanı' kod adlı operasyonla yakalanıp, tutuklanan 3'ü kadın 6 kişiden alınan DNA örnekleriyle 1'i 11 yıl önce olmak üzere 6 ayrı ildeki 10 ayrı faili meçhul olay aydınlatıldı.

Denizli- Antalya karayolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde 21 Eylül'de yaşanan olayda, 1 kadın yardım isteme bahanesiyle engelli otomobil sürücüsü F.U.'yu durdurdu. Kadının sürücüyü oyaladığı sırada yol kenarında ağaçlık alanda saklanan 2 kadın, otomobile binerek 1 ayağı olmayan engelli sürücüyü etkisiz hale getirdi ve parasını gasp etti. Zanlılar, karşı şeride geçerek kendilerini bekleyen otomobille olay yerinden kaçtı. Sürücü F.U.'nun şikayetçi olması üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma başlattı.

Olayın 3'ü kadın 6 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen JASAT ekipleri, 'Avcı Kapanı' kod adlı operasyonla Sedef Y. (20), Duygu S. (36), Sibel Ö. (31), Ali Ç. (31), Elem Z. (44) ve Engin Z'yi (32) Konya'nın Akşehir ilçesinde olayda kullanılan otomobille yakaladı. Denizli'ye getirilen şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Yolda yardım isteyen Sedef Y.'nin 8 suç kaydı tespit edilirken Duygu S.'nin 25 suç kaydı olduğu, 4 kez açık cezaevinden firar ettiği, Sibel Ö.'nün 31 suç kaydının bulunduğu, 10 kez cezaevinden firar ettiği, Ali Ç.'nin 2, Elem Z.'nin 10 ve Engin Z.'nin ise 29 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Mersin'den yola çıkan zanlıların Adana, Ceyhan, Erdemli, Silifke, Ankara, Sivas, Gaziantep ve Antalya'da da benzer suçlara karıştıkları belirtildi.DNA'LARINDAN 6 İLDE 10 OLAY AYDINLATILDIŞüphelilerden alınan DNA örnekleriyle faili meçhul kalan eski olaylarda karşılaştırıldı. Yapılan incelemede 6 kişiden alınan DNA örnekleriyle başta 11 yıl önce Yozgat'ta araçtan hırsızlık, 3 yıl önce Mersin'de 4 ayrı araçtan hırsızlık, 3 yıl önce Ankara'da araçtan hırsızlık, 2 yıl önce Mersin ve Antalya'da araçtan hırsızlık, geçtiğimiz eylül ayında Konya'da gasp ve 2 yıl önce Mersin'de mala zarar verme olayları da aydınlatıldı.

Gasp çetesinin DNA'larından 6 ilde 10 olay aydınlatıldı
Gasp çetesinin DNA'larından 6 ilde 10 olay aydınlatıldı
Gasp çetesinin DNA'larından 6 ilde 10 olay aydınlatıldı
Gasp çetesinin DNA'larından 6 ilde 10 olay aydınlatıldı

Denizli, JASAT, Gasp, Dna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gasp çetesinin DNA'larından 6 ilde 10 olay aydınlatıldı - Son Dakika


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