Gasp çetesinin DNA'larından 6 ilde 10 olay aydınlatıldı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde geçen eylül ayında karayolunda yardım isteme bahanesiyle durdurdukları otomobilin engelli sürücüsünü gasp ettikleri gerekçesiyle JASAT ekipleri tarafından 'Avcı Kapanı' kod adlı operasyonla yakalanıp, tutuklanan 3'ü kadın 6 kişiden alınan DNA örnekleriyle 1'i 11 yıl önce olmak üzere 6 ayrı ildeki 10 ayrı faili meçhul olay aydınlatıldı.

Denizli- Antalya karayolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde 21 Eylül'de yaşanan olayda, 1 kadın yardım isteme bahanesiyle engelli otomobil sürücüsü F.U.'yu durdurdu. Kadının sürücüyü oyaladığı sırada yol kenarında ağaçlık alanda saklanan 2 kadın, otomobile binerek 1 ayağı olmayan engelli sürücüyü etkisiz hale getirdi ve parasını gasp etti. Zanlılar, karşı şeride geçerek kendilerini bekleyen otomobille olay yerinden kaçtı. Sürücü F.U.'nun şikayetçi olması üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma başlattı.