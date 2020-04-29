Gasp edilen altınlar, çöp torbasından çıktı - Son Dakika

Bingöl'de kendisi gibi yabancı uyruklu birini darp edip yaralayan ve altınlarını gasp eden zanlı polis tarafından yakalandı, çalınan ziynet eşyaları ise çöp ve molozların atıldığı torbada bulundu.



Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahıs, yine yabancı uyruklu R.N. tarafından darp edilip 7 adet altın bilezik ile 1 çift altın küpesi gasp edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet, Gasp ve Ahlak Büro Amirliğinde görevli ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek düzenlenen baskında gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alına şüpheli "Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Yağma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan R.N. tutuklanarak M Tipi Cezaevine gönderildi.



Öte yandan tutuklanan zanlının gasp edip sakladığı ziynet eşyaları ise çöp ve molozların atıldığı torbadan çıktı. Ele geçirilen ziynet eşyaların sahibine teslim edileceği bildirildi. - BİNGÖL