Son Dakika Haberleri: Gasp edilen genç, bacağında asılı kalan bıçakla hastaneye sevk edildi
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Gasp edilen genç, bacağında asılı kalan bıçakla hastaneye sevk edildi

54 dakika önce

Gasp edilen genç, bacağında asılı kalan bıçakla hastaneye sevk edildi Bursa'da üzerinde 2 bin lira ve bilezik bulunan kişiyi gasp ederek dizine bıçak sapladılarBURSA - Bursa'da hırsızlar üzerinde para ve bilezik bulunan bir genci gasp ederek dizinden bıçakladı.

Gasp edilen genç, bacağında asılı kalan bıçakla hastaneye sevk edildi

Bursa'da üzerinde 2 bin lira ve bilezik bulunan kişiyi gasp ederek dizine bıçak sapladılar

BURSA - Bursa'da hırsızlar üzerinde para ve bilezik bulunan bir genci gasp ederek dizinden bıçakladı.

Olay, sabah saatlerinde Yıldırım İlçesi Esenevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üzerinde 2 bin lira ve dört bilezik bulunan 23 yaşındaki A.Y. evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından gasp edildi. Hırsızlar gencin arkalarından koşmaması için dizine bıçak saplayıp kaçtılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı A.Y. dizindeki saplı bıçakla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalama çalışması başlatırken yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gasp edilen genç, bacağında asılı kalan bıçakla hastaneye sevk edildi

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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